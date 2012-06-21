Google проаналізував кінозапити своїх українських користувачів і визначив, який фільм із дев’яти номінантів на цьогорічний «Оскар»у категорії «Найкращий фільм»шукали найчастіше.
Як повідомила прес-служба Google, якби від українських користувачів цього пошуковика залежало, хто отримає «Оскара», то володарем призу за найкращий фільм став би романтичний мюзикл «Ла-Ла Ленд».
На другому місці за популярністю запитів розташувалася наукова фантастика «Прибуття», а на третьому місці —режисерська робота Мела Гібсона військова драма «З міркувань совісті».
Повний рейтинг фільмів-номінантів від користувачів Google Україна має такий вигляд:
♦ Ла-Ла Ленд / La La Land
♦ Прибуття / Arrival
♦ З міркувань совісті / Hacksaw Ridge
♦ Лев / Lion
♦ Місячне сяйво / Moonlight
♦ Будь-якою ціною / Hell or High Water
♦ Приховані фігури / Hidden Figures
♦ Паркани / Fences
♦ Манчестер біля моря / Manchester by the Sea
Крім того, у номінації на найкращу головну жіночу роль перемогла б Меріл Стріп, яку висунули на «Оскара»за фільм «Флоренс Фостер Дженкінс».
Крім неї, українці також активно шукали в інтернеті Наталі Портман і Емму Стоун, номіновані за ролі в «Джекі»і «Ла-Ла Ленді»відповідно.
З номінантів на головну чоловічу роль в Google найчастіше шукали Раяна Гослінга, який зіграв у фільмі «Ла-Ла Ленд». Крім того, українські користувачі активно цікавилися Дензелом Вашингтоном та Вігго Мортенсеном.