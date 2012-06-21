Google проаналізував кінозапити своїх українських користувачів і визначив, який фільм із девяти номінантів на цьогорічний «Оскар»у категорії «Найкращий фільм»шукали найчастіше.

Як повідомила прес-служба Google, якби від українських користувачів цього пошуковика залежало, хто отримає «Оскара», то володарем призу за найкращий фільм став би романтичний мюзикл «Ла-Ла Ленд».

На другому місці за популярністю запитів розташувалася наукова фантастика «Прибуття», а на третьому місці режисерська робота Мела Гібсона військова драма «З міркувань совісті».

Повний рейтинг фільмів-номінантів від користувачів Google Україна має такий вигляд:

♦ Ла-Ла Ленд / La La Land

♦ Прибуття / Arrival

♦ З міркувань совісті / Hacksaw Ridge

♦ Лев / Lion

♦ Місячне сяйво / Moonlight

♦ Будь-якою ціною / Hell or High Water

♦ Приховані фігури / Hidden Figures

♦ Паркани / Fences

♦ Манчестер біля моря / Manchester by the Sea

Крім того, у номінації на найкращу головну жіночу роль перемогла б Меріл Стріп, яку висунули на «Оскара»за фільм «Флоренс Фостер Дженкінс».

Крім неї, українці також активно шукали в інтернеті Наталі Портман і Емму Стоун, номіновані за ролі в «Джекі»і «Ла-Ла Ленді»відповідно.

З номінантів на головну чоловічу роль в Google найчастіше шукали Раяна Гослінга, який зіграв у фільмі «Ла-Ла Ленд». Крім того, українські користувачі активно цікавилися Дензелом Вашингтоном та Вігго Мортенсеном.

ВВС Україна 