Кияни ще пам’ятають листопадовий переполох, спричинений тим, що мешканцям багатоповерхівок, не обладнаних лічильниками тепла, нарахували захмарні суми за опалення. Те саме стосувалося і будинків, у яких ці прилади обліку хтось поцупив. «На середину листопада було викрадено 423 прилади обліку теплової енергії. Найбільше у Святошинському районі — 155. Як наслідок, у будинках, де було вкрадено прилади обліку, нарахування за послуги з централізованого опалення здійснюється за нормативами, а не згідно з показниками фактично використаної теплової енергії. Тому людям надходять захмарні платіжки»,— зазначив депутат Київради Денис Москаль. Зауважимо, що Кабмін зобов’язав комунальників нараховувати плату за опалення для таких будинків, орієнтуючись на середнє використання тепла будинками, обладнаними тепломірами. Але що ж робити мешканцям будинків, де лічильники вкрали? У столиці ходили навіть чутки, що людей, оскільки вони не потурбувалися про збереження приладів, зобов’яжуть встановлювати їх власним коштом.
Однак Київрада знайшла можливість відновити прилади обліку в таких будинках. На пленарному засіданні Київради було прийнято рішення «Про вжиття заходів для збереження обладнання вузлів обліку теплової енергії машинних приміщень ліфтів у житлових будинках міста Києва». У ньому зокрема йдеться про те, що в будинках, де вкрадено тепломіри, протягом року від дня набуття чинності цього рішення місто спільно з ПАТ «Київенерго» встановить нові лічильники. Для цього, як повідомляє прес-служба Київради, мають бути внесені відповідні зміни до Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури столиці на 2016—2020 роки.
Також депутати Київради вирішили встановити міським коштом і водоміри. Але не всім, а лише пільговикам. Зокрема, безплатно лічильники води можуть встановити інвалідам І групи підгрупи А; дітям-інвалідам підгрупи А; одиноким непрацюючим пенсіонерам, які потребують догляду, розмір пенсійної виплати яких не перевищує півтора прожиткові мінімуми; інвалідам І групи підгрупи Б та інвалідам ІІ групи, розмір пенсійної виплати яких не перевищує півтора прожиткові мінімуми; опікунам неповнолітніх дітей-сиріт. За словами заступника голови КМДА Петра Пантелеєва, щоб замовити безкоштовне встановлення лічильників на холодну та гарячу воду, людина має подати відповідну заяву до центру комунального сервісу. А потім комунальники з профільним департаментом безкоштовно встановлять водоміри.
Інна МИКОЛАЄНКО
для «Урядового кур’єра»