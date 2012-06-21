Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»

Перший у цьому році сніг на вулицях Полтави випав і розтанув, але його поява змусила міські комунальні служби вдатися до активних дій з підготовки до осінньо-зимового періоду. Вони оперативно підготували 1500 тонн солі з антизлежувачем, майже вісім тисяч кубічних метрів піщано-сольової суміші. Вивели на лінійку готовності десятки одиниць спеціальної техніки, яка чиститиме двори, вулиці й провулки від снігу й льоду, зокрема два автогрейдери, шість самоскидів і десять навантажувачів. Це не так і багато, враховуючи, що останні роки в Полтаві зими були сніжними. Проте завдяки старанням міських комунальників навіть на околицях Полтави дороги були проїзними.

Також в арсеналі комунальників міста є достатня кількість тракторів — 19, які чистять тротуари й інші «вузькі» місця.

Фахівці порахували, що на утримання вулично-дорожньої мережі міста та на його підготовку до зими, з міської скарбниці треба буде залучити не менше, ніж 136 мільйонів гривень. Принаймні таку суму витратили торік.

Про повну готовність до роботи в холодний період року прозвітували й Агентство місцевих доріг та Служба автомобільних доріг.