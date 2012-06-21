Група сенаторів США готує законопроект про додаткові санкції проти Росії. «Голос Америки» повідомляє, що американські законодавці оголосили про цей намір, коли Сенат зібрався на нову сесію.
Член комітету з міжнародних відносин Бен Кардін заявив журналістам, що працює над відповідним законопроектом разом з великою групою сенаторів від обох партій. За його словами, законопроект буде оприлюднено на цьому тижні. «Це буде всеосяжний законопроект, який міститиме дозвіл Конгресу на запровадження додаткових санкцій проти Росії», — уточнив Бен Кардін. У законопроекті згадуватимуть дії Росії у Східній Європі, зокрема анексію українського Криму та збройну агресію на Донбасі, а також роль РФ у конфлікті в Сирії, де Москва підтримує режим Башара Асада.
Проте Бен Кардін не уточнив, чи законопроект потребуватиме від обраного президента США Дональда Трампа ухвалити нове рішення про санкції, чи закріпить санкції, оголошені Білим домом минулого тижня. Їх Трамп зможе скасувати, вступивши на посаду.