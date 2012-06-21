Напередодні святкування американської незалежності в Києві перебувала двопартійна делегація Конгресу США. Зустріч із заокеанськими законодавцями провели перші особи нашої держави.
Президент Петро Порошенко висловив вдячність поважним гостям за послідовну двопартійну підтримку України Конгресу США у протидії російській агресії та сприяння системним реформам у нашій країні, повідомляє департамент прес-служби АП.
Під час зустрічі обговорено й питання зміцнення обороноздатності України, на що має бути внесено відповідну статтю фінансування до бюджету США, а також посилення інвестиційної та торговельно-економічної співпраці.
Петро Порошенко поінформував конгресменів про ситуацію на Донбасі й постійні порушення всіх домовлених раніше режимів припинення вогню з боку контрольованих російською стороною бойовиків. У зв’язку з цим відзначено необхідність збереження й навіть посилення міжнародних санкцій щодо РФ до повного виконання нею мінських домовленостей. Президент висловив сподівання, що Палата представників США підтримає нещодавню законодавчу ініціативу Сенату США, яка передбачає посилення й розширення антиросійських санкцій.
Зміцнення оборонних потужностей України змушуватиме агресора залишити українську територію, сприятиме відновленню поваги до демократичних цінностей і міжнародного права. Про це під час зустрічі з американськими конгресменами заявив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє департамент інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Прем’єр розповів, що Україна щодня зазнає близько сотні обстрілів з боку контрольованих російською стороною бойовиків. Київ переживає непрості часи не лише військової, а й економічної, енергетичної та інформаційної агресії. І саме тому Україна постійно закликає продовжувати запроваджені проти Москви санкції.
«Нам потрібні не самі санкції, а щоб Росія пішла з нашої країни», — заявив Володимир Гройсман. За його словами, українські воїни захищають не тільки кордони своєї країни, а демократичні цінності та повагу до міжнародного права.
Прем’єр-міністр поінформував конгресменів про перебіг перетворень в Україні. Торік Кабміну вдалося досягти макроекономічної стабілізації, відновити економічне зростання, сформувати систему національного законодавства щодо боротьби з корупцією. Уряд продовжує структурні реформи і має на порядку денному пріоритетні секторальні реформи: земельну, пенсійну, публічну приватизацію, освіти та системи охорони здоров’я.
Представники Конгресу США запевнили в підтримці Сполучених Штатів суверенітету України й тих реформ, що відбуваються в нас.
Володимир Гройсман привітав конгресменів із національним святом — Днем Незалежності США, що відзначають 4 липня. «Я переконаний, що наше стратегічне партнерство й надалі розвиватиметься, і моє завдання як Прем’єр-міністра у цей історичний період — зробити так, щоб Україна посіла гідне місце у світі», — запевнив конгресменів глава уряду.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»