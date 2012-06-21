Президент Петро Порошенко назвав ухвалення Сенатом США вслід за Палатою представників нового пакета антиросійських санкцій рішучим сигналом підтримки України. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Президент наголосив, що вірить у незмінну позицію США у питанні справедливого і невідворотного покарання агресора. Як повідомляє УНІАН, новий закон «Протидія супротивникам Америки через санкції», який передбачає посилення санкцій проти Росії, Ірану та Північної Кореї, направлено на підпис президентові Дональду Трампу. У ньому американські законодавці посилили секторальні санкції щодо фінансового та енергетичного сектору російської економіки, а також щодо осіб, відповідальних за порушення прав людини на окупованих Росією територіях. Закон передбачає жорсткіші санкції проти тих, хто працює на оборону та розвідку Кремля. У законі зафіксовано, що політика США спрямована на підтримку уряду України у відновленні її суверенітету і територіальної цілісності.