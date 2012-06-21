Через кілька годин після жорстокого нападу на Капітолій

Через кілька годин після того, як сотні прихильників президента Дональда Трампа штурмували американський Капітолій у жорстокому нападі на американську демократію, Конгрес США відновив свою роботу.

Про це повідомляє Reuters.

Відразу після цього Білий дім опублікував заяву Трампа, у якій він пообіцяв «впорядкований перехід», коли Байден присягне на посаду 20 січня, хоча чинний президент неодноразово повторював свою хибну заяву про масові фальсифікації, і що він, а не Байден, переміг у листопадових виборах. У середу президент Республіканської партії, мабуть, закликав своїх послідовників штурмувати Капітолій.

Конгрес відновив свою роботу, засвідчуючи перемогу Виборчого штабу Байдена пізно ввечері після хаотичних сцен на Капітолійському пагорбі. Після дебатів, які розтягнулися на перші години ночі четверга, Сенат і Палата представників відхилили два заперечення проти підрахунку підсумків голосування в Арізоні та Пенсільванії і підтвердили остаточне голосування виборчої колегії: Байден отримав 306 голосів, а Трамп – 232 голоси.

Віце-президент Майк Пенс, оголошуючи підсумкові підсумки голосування, заявив, що «це вважатиметься достатньою декларацією осіб, обраних президентом та віце-президентом США».

Обрана віце-президентом Камала Гарріс вступить на посаду разом з Джо Байденом.

Трамп намагався змусити Пенса та інших республіканців зробити все можливе, щоб заблокувати сертифікацію виборів – останній крок до вступу Байдена на посаду президента США, – хоча у них не було жодних конституційних повноважень для таких дій.

Але Пенс дав зрозуміти, що не виконуватиме бажання Трампа, навіть коли Сенат, під головуванням віце-президента, опинився в облозі.

Шок від нападу, здавалося, пом'якшив рішучість деяких республіканців, які підтримали зусилля Трампа, щоб переконати американців у його безпідставних заявах про шахрайство на виборах. Кілька сенаторів-республіканців, які заявили, що будуть заперечувати підрахунок підсумків голосування, передумали і повернулися до Палати представників.

Сенатор Ліндсі Грем, один із найстійкіших союзників Трампа в Конгресі, відкинув намагання своїх колег-республіканців заперечити результати виборів, які сподівалися створити комісію для розслідування необґрунтованих заяв Трампа про фальсифікацію виборів.

«Все, що я можу сказати це те, що Джо Байден і Камала Гарріс обрані законно і стануть президентом і віце-президентом США 20 січня», – сказав Грехем в Сенаті.

Поліція заявила, що під час хаосу загинуло чотири людини – одна жінка від вогнепальних поранень та троє від надзвичайних ситуацій, а 52 людини було заарештовано.

Напад на Капітолій став кульмінацією кількох місяців розбіжностей та ескалації риторики навколо виборів 3 листопада, коли Дональд Трамп неодноразово висловлював неправдиві твердження про фальсифікацію виборів і закликав своїх прихильників допомогти йому скасувати свою поразку.

ШТУРМ КАПІТОЛІЮ:

Насильство у середу на Капітолійському пагорбі викликало миттєву реакцію світових лідерів.

Британський прем'єр-міністр Борис Джонсон назвав події в Конгресі «ганьбою», зазначивши, що Сполучені Штати виступають за демократію у всьому світі і що зараз «життєво важливо», коли має відбутися мирний і впорядкований перехід влади.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що «розлючена і засмучена» жорстокими нападами на Конгрес США.

«Я глибоко шкодую, що президент Трамп не визнав своєї поразки з листопада і знову вчора», – сказала вона німецьким депутатам на зустрічі.

«Сумніви щодо результатів виборів були викликані, і це створило атмосферу, яка уможливила події минулої ночі».

Вона привітала заяву обраного президента Джо Байдена, і той факт, що Конгрес продовжував підтверджувати його президентство, заявивши, що його інавгурація повинна «відкрити нову главу» в американській демократії.

«Це означає, що сили демократії перемогли», – сказала вона. «Це те, що я завжди знала про Сполучені Штати і очікувала».

Прихильники Трампа штурмують законодавчий орган США фоторепортаж

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»