Днями у славному місті на Сумщині перших пацієнтів прийняла капітально відремонтована й оновлена амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Тут надаватимуть первинну медико-санітарну допомогу населенню віддаленого мікрорайону «Житломасив», у якому живуть понад 8 тисяч дітей і дорослих.
Заклад оснащений за останнім словом техніки. На обох поверхах встановлено сучасне медичне обладнання, добротні меблі, енергоощадне освітлення, вікна, двері тощо.
Як сказав під час відкриття амбулаторії голова Сумської ОДА Микола Клочко, Конотоп подає гарний приклад модернізації медичної галузі. Протягом останніх двох років тут відкрили пологове відділення, дитячу поліклініку, центр гемодіалізу на базі центральної районної лікарні. У найближчих планах ремонт філії дитячої поліклініки.