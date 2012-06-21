Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив «Злагода-2015» із села Кінські Роздори Пологівського району за фінансової та методологічної підтримки проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» налагодив випуск консервів.
Завдяки новому обладнанню селяни отримали міні-цех із перероблення м’яса та риби на консервну продукцію. Наразі кооператори освоїли виготовлення консервної продукції з м’яса птиці, свинини та риби. Виробнича потужність міні-цеху — 200 півлітрових банок консервів за зміну.
З нагоди введення в експлуатацію консервного цеху відбулись урочисті збори членів СОК «Злагода-2015» за участі начальника управління зовнішніх відносин та зовнішньоекономічної діяльності Запорізької ОДА Артура Бойка. Всі жителі села, які взяли участь у заході, безкоштовно отримали консервну та макаронну продукцію власного кооперативу. Ця м’ясо-рибна консервація стала добрим додатком до раніше налагодженого СОК «Злагода-2015» також за підтримки проекту ЄС/ПРООН, виробництва паливних брикетів із рослинних залишків, макаронної продукції, круп тощо