В обласній державній адміністрації відбулася зустріч владців та представників громадських організацій, що надають різнопланові послуги та займаються захистом прав учасників антитерористичної операції на сході України. Мета зібрання, як повідомили у відділі інформаційної політики ОДА, — порадитися щодо можливості створення консультаційного центру для учасників АТО.
В області, яка прийняла на себе перший удар війни на Сході через трагедію — розстріл військових під Волнавахою, наразі працюють соціальні служби, є низка громадських організацій, котрі спеціалізуються на наданні допомоги учасникам АТО. Тож є потреба скоординувати такі дії.
«Часто соціальні служби та інші структури чекають, поки до них звернуться люди за допомогою чи роз’ясненнями, але не виявляють ініціативи. Завдання ж консультаційного центру — йти до учасників АТО та членів їхніх родин. Дізнаватися про їхні головні потреби, зокрема, й шляхом проведення анкетування», —зауважив голова Волинської облдержадміністрації Володимир Гунчик.
Як уточнив керівник Центру допомоги учасникам АТО Юрій Дмитрук, який теж брав участь у бойових діях на Сході, під час проведення опитування необхідно зосередитися на трьох блоках основних потреб учасників АТО та членів їхніх родин: соціальних, медичних та психологічних. Бо лише так можна зрозуміти усю глибину проблем. Дмитрук впевнений: анкетування треба проводити район за районом на рівні селищних рад.
«Опитати, чим хочуть колишні військовослужбовці займатися, чого навчитися. Тоді все набагато простіше. Не потрібно витрачати коштів центру зайнятості на навчання тим професіям, котрі для учасників АТО не є актуальними. Натомість — фактично знати їхні проблеми та потреби», — висловив він свою позицію.
Керівник Центру допомоги учасникам АТО просив посприяти в облаштуванні консультаційного центру в місті Луцьку. За словами екс-учасника АТО, є приміщення, де треба зробити косметичний ремонт. А ще —облаштувати кімнату для дітей, де вони змогли б перебувати, поки батьки отримують правовий чи будь-який інший вид допомоги.
Володимир Гунчик пообіцяв максимально підтримувати створення структур, які сьогодні зацікавлені в координуванні роботи з надання допомоги учасникам АТО та членам їхніх родин на Волині, а також висловив низку пропозицій. Насамперед щодо того, що центр має зосереджуватися на вирішенні різнопланових проблем військовослужбовців, як-от працевлаштування, реабілітація, надання правової допомоги тощо.
Власне, нова структура має функціонувати в рамках діяльності Волинського обласного координаційного центру допомоги учасникам АТО на чолі з Юрієм Дмитруком. Наразі завдання — створити умови для залучення якомога більшої кількості учасників АТО до його діяльності.