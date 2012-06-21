До уваги людей літнього віку: фахівці Пенсійного Фонду повідомили про зміни у графіку роботи Контакт-центру.
Через введення карантину і для запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, працівники Контакт-центру відтепер прийматимуть дзвінків від громадян з понеділка по п’ятницю з 8.00 до 20.00 години.
Номери телефонів, за якими почують, вислухають, порадять та допоможуть, не змінилися:
0-800-503-753;
(044) 281-08-70;
(044) 281-08-71.
Фахівці ПФ настійно радять людям поважного віку дбати про себе та сумлінно й відповідально дотримуватись правил карантину.
Вони також нагадали про можливість вирішити більшість нагальних та актуальних питань у дистанційному режимі, не залишаючи домівки, через онлайн сервіси Інтернет-порталу Пенсійного фонду. Варто лише пройти за посиланням - https://portal.pfu.gov.ua.
Маючи нині більше вільного часу, пенсіонери можуть також ознайомитися із відеоінструкціями щодо користування вебпорталом та його електронними сервісами на YouТube каналі, а також у соціальних мережах Facebook і Twitter. На цих ресурсах також можна переглянути актуальні відеоролики з пенсійної тематики.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»