За рік на прикордонних територіях, що перебувають у зоні відповідальності Луцького прикордонного загону, траплялося чимало: нелегальні мігранти намагалися потрапити в Польщу, а малолітні контрабандисти плавали у Західному Бузі.
Як зауважив командир підрозділу Микола Скарвінко, торік держкордон України перетнуло понад 6,5 мільйона осіб та приблизно 2 мільйони транспортних засобів. Проте через кордон через різні об’єктивні причини не пропустили 1616 осіб, з яких 977 — іноземці. А ще прикордонники затримали 405 порушників, серед яких 19 — незаконні мігранти. А 25 осіб та 6 автомобілів перебували у розшуку за міжнародною базою «Інтерпол». Серед нелегального бізнесу на українсько-польському прикордонні — переміщення осіб незаконним шляхом. На початку 2016 року на Волині затримали 8 посередників-українців та 6 нелегалів-громадян Афганістану. А в грудні викрили ще одне угруповання, яке переправляло громадян Республіки Гвінея до Польщі. Мігрантів, які тривалий час проживали в Україні, затримали разом із посередниками — нашими співвітчизниками.Також стражі кордону констатують: на межі Польщі й України процвітає цигарковий бізнес. Торік у контрабандистів вилучили понад 100 тисяч пачок курива,сума здобичі — понад 1,2 мільйона гривень. А на так званій зеленій ділянці вилучили 140 тисяч пачок цигарок на майже 1,3 мільйона. У 2016 році виявили чотири угруповання (а це 25 осіб), котрі займалися контрабандою за допомогою літаків. А ще зловмисники залучають до незаконного промислу підлітків. Ті спостерігають за прикордонними нарядами, інформують контрабандистів і переправляють цигарки через річку Західний Буг.
Питання не тільки у протизаконності таких дій, це ще й небезпека для дітей-заробітчан. Ось приклад: польські прикордонники врятували життя хлопцеві з України, який тонув у річці, переправляючи цигарки.