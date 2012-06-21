Упродовж останніх днів на сумській ділянці українсько-російського кордону почастішали спроби контрабанди споживчих товарів і харчових продуктів, зокрема морських делікатесів.Як повідомила прес-служба ГУ ДФС у Сумській області, на станції «Конотоп» під час перевірки потяга сполученням Москва — Київ працівники митного поста «Бачівськ» в одному з вагонів виявили 122 кілограми червоної ікри та м’яса крабів.
Митники склали протокол за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 472 Митного кодексу України «Недекларування товарів, транспортних засобів комерційного значення». Продукти вилучено, а справу передано до суду. А перед цим на митному посту «Бачівськ» правоохоронці затримали автомобіль з вантажем «Сік в асортименті» (так значилося в офіційних документах), який прямував з Одеси до Грузії і перевозив 20 тонн соку вартістю 215 тисяч гривень. З’ясувалося, що напої відправила одна з одеських фірм, їх придбала компанія з Великобританії, а одержати мало грузинське підприємство. Митники вирішили «копнути» глибше — і недаремно: отримувач упродовж тривалого часу не робить жодних закупівельних чи реалізаційних операцій і тим паче пов’язаних із соками. Під час відпрацювання додаткових даних попередньо встановлено, що подібні махінації мають місце в інших областях: у такий спосіб товари і продукти намагаються переправити до терористичних організацій ДНР та ЛНР.