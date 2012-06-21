Міжнародні договори, пов'язані з контролем над озброєннями, мають на меті сприяти міжнародній безпеці, але аж ніяк не служити певним цілям обраних учасників. Та, на жаль, саме таку тенденцію можна відслідкувати, спостерігаючи за діями Російської Федерації, яка останнім часом все частіше і відвертіше порушує не лише умови договорів, а й руйнує архітектуру контролю за озброєннями.

Згадаємо безпідставний вихід з Договору про звичайні збройні сили в Європі в 2015 році, який продовжив російську гібридну агресію в Європі. Після окупації Криму і Донбасу та виходу РФ з угоди, в ЄС вперше виникло питання про створення власної армії, яка буде здатна запобігти військовим кризам та застерегти країни від військових дій між собою в Європі. Тенденція підтверджується і наступним кроком – виходом з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД).

Нагадаємо, що ДРСМД був підписаний генсеком ЦК КПРС Михайлом Горбачовим та президентом США Рональдом Рейганом у 1987 році. США вперше звинуватили Росію в порушенні Договору ще у 2014 році. Згодом договір припинив дію через грубі порушення РФ в частині створення забороненого договором озброєння.

Під загрозою опинився і договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО), який має всі шанси теж стати неіснуючим, за умов, якщо росіяни не погодяться створити ефективний механізм контролю і перевірки ядерного арсеналу. Це, зрозуміло, ніяк не на руку Кремлю, бо тоді буде практично неможливо приховати свої заборонені розробки. До переліку «проблемних» варто додати і Договір з відкритого неба та Віденський документ ОБСЄ про заходи зміцнення довіри і безпеки у військовій галузі в Європі

Але часи і умови змінюються і коли раніше Російська Федерація могла сміливо вийти з будь-якого «нецікавого» для неї договору, то тепер не все так просто. Після одностороннього виходу з Договору про звичайні збройні сили в Європі, росіяни зіткнулися з черговим сплеском негативу до себе з боку міжнародної спільноти. До того ж, порушивши угоду, Росія продовжила військові дії на Сході України, відверто демонструючи свою агресію. Тепер, враховуючи уроки минулого, росіяни використовують іншу стратегію – провокаційну. Своїми постійними порушеннями Росія провокує та спонукає США та Європу вийти з угоди.

Так, США ультимативно вийшли з Договору з відкритого неба, не бажаючи співпрацювати з офіційною Москвою за напрямками, передбаченими договором. Причина – підтвердженні факти використання Російською Федерацією угоди не за призначенням.

Наприклад, російська армія досить часто використовувала прольоти над територією Америки для наведення свого високоточного озброєння на стратегічно важливі американські і європейські об'єкти. До того ж, в обхід договору, росіяни забороняють країнам-учасникам проводити спостережні польоти над Калінінградом і в 10-ти кілометровому коридорі уздовж кордону Абхазії та Південної Осетії, тим самим приховуючи реальну картину залежності цих самопроголошених республік від РФ.

Життєздатність Віденського документа теж під питанням. За звітами багатонаціональних інспекцій, РФ подає неправдиві дані, тим самим приховує реальну картину про стан своїх збройних сил. До того ж, сам Віденський документ, швидше за все, буде переглянутий у 2021 році через недобросовісні дії Росії.