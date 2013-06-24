Прем’єр­міністр Сергій Корецький провів нараду з керівниками відповідальних міністерств та служб щодо незадовільного виконання планів стійкості.

«Зібрав відповідальні міністерства та служби щодо незадовільного виконання планів стійкості. Очікую до кінця тижня отримати реальну картину справ щодо кожного напряму: що зроблено, де найбільші ризики, де потрібно терміново посилювати», — наголосив глава уряду.

За його словами, критично важливо чітко усвідомлювати наявні прогалини та недопрацювання і шляхи вирішення. Тому, як підкреслив Сергій Корецький, контроль над виконанням планів буде постійно. Далі буде розширене засідання за участі керівників ОВА та керівників державних компаній.

Прем’єр­міністр доручив Міністерству культури та Міністерству фінансів підготувати механізм державної підтримки книговидавничої галузі. Він наголосив, що росія системно знищує українське книговидання. росіяни постійно атакують друкарні, видавництва та книжкові склади. Лише за липень знищено 1,5 млн примірників українських книжок, а збитки обчислюються сотнями мільйонів гривень.