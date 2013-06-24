Прем’єрміністр Сергій Корецький провів нараду з керівниками відповідальних міністерств та служб щодо незадовільного виконання планів стійкості.
«Зібрав відповідальні міністерства та служби щодо незадовільного виконання планів стійкості. Очікую до кінця тижня отримати реальну картину справ щодо кожного напряму: що зроблено, де найбільші ризики, де потрібно терміново посилювати», — наголосив глава уряду.
За його словами, критично важливо чітко усвідомлювати наявні прогалини та недопрацювання і шляхи вирішення. Тому, як підкреслив Сергій Корецький, контроль над виконанням планів буде постійно. Далі буде розширене засідання за участі керівників ОВА та керівників державних компаній.
Прем’єрміністр доручив Міністерству культури та Міністерству фінансів підготувати механізм державної підтримки книговидавничої галузі. Він наголосив, що росія системно знищує українське книговидання. росіяни постійно атакують друкарні, видавництва та книжкові склади. Лише за липень знищено 1,5 млн примірників українських книжок, а збитки обчислюються сотнями мільйонів гривень.
«Навіть в умовах обмежених бюджетних ресурсів держава знайде можливість підтримати українську книжку. Це допоможе підприємствам відновити роботу, поповнити фонди публічних бібліотек і зберегти спроможність українського книговидання», — підкреслив Сергій Корецький. Він нагадав, що під час атаки 19 липня одна з друкарень втратила виробничі приміщення та понад 400 тисяч шкільних підручників. Постраждали й інші підприємства галузі, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.