У Слов’янську на Донеччині міськрайонний суд виніс поки перший в Україні обвинувальний вирок представникові незаконних збройних формувань самопроголошеної «ДНР» за порушення існуючих законів ведення війни.
Підозрюваний був затриманий співробітниками військової прокуратури та СБУ у лютому цього року, а досудовим розслідуванням встановлено, що «відзначився» він не на передовій у бою, а в глибокому тилу — під час незаконного конвоювання й утримання військовополонених бійців Збройних сил України та цивільних осіб. Зокрема всупереч Женевській конвенції про відповідне ставлення до полонених і, користуючись беззахисним станом полонених та відсутністю можливості самозахисту(деякі потерпілі були поранені), «герой» спільно з іншими терористами активно застосовував до людей фізичне насильство: бив, катував, погрожував убивством, брав участь в інсценуванні розстрілів тощо. У ході слідства встановлено 30 потерпілих внаслідок завданої наруги. Згідно з вироком суду конвоїра-ката засуджено до 10 років і 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна.