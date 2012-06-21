Український уряд вважає корисним і важливим досвід Федеративної Республіки Німеччина у сфері розвитку місцевого самоврядування і готовий сприяти посиленню співпраці між муніципалітетами обох країн. Таку заяву зробив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з бургомістром Берліна Міхаелем Мюллером.
Глава уряду нагадав, що в Україні вже третій рік триває децентралізація, яка істотно зміцнила адміністративні та, найголовніше, фінансові можливості областей і районів й надала свободу в ухваленні рішень, необхідних конкретній місцевості. У цьому контексті, зауважив Володимир Гройсман, посилення контактів і зв’язків українських регіонів із регіонами інших країн матиме неабияку користь, моральну й матеріальну.
«Поглиблення співпраці на рівні міст, муніципалітетів має надзвичайно важливе значення для України. Ми проходимо процес становлення місцевого самоврядування, і кооперація на рівні регіонів дасть нові можливості. Ми як уряд завжди сприятимемо такій співпраці», — наголосив Володимир Гройсман.
Він підтримав підписання спільної заяви про партнерство між столицями України та Німеччини і згадав свою недавню зустріч із прем’єр-міністром Баварії Горстом Зеєгофером, під час якої сторони докладно обговорили перспективні напрями співробітництва.
«Розвиток такого партнерства має важливе значення. Можемо дуже багато зробити на державному рівні, але коли рівень муніципалітетів починає взаємодіяти, коли є багато напрямів взаємодії, буде багато успіхів, зокрема в економіці», — цитує слова Володимира Гройсмана департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.
Україна й Німеччина мають добру історію політичної підтримки і ділових зв’язків. Глава уряду подякував Німеччині й особисто Федеральному канцлерові ФРН Ангелі Меркель «за лідерську позицію» щодо України й постійне сприяння розвитку бізнесу. Обидві країни провели вже кілька спільних ділових форумів, у Києві працює українсько-німецька торгова палата і на часі розвиток відносин у галузі науки й культури.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»