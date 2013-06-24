На Конференції з відновлення України в Лондоні члени Координаційної групи G7+ з підтримки енергетичної системи України та Уряд України зобов’язалися розвивати Партнерство з чистої енергії для підтримки сталого відновлення та реконструкції України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони констатували, що партнери G7+ доклали спільних зусиль для підтримки енергетичної системи України, надаючи значну екстрену допомогу для пом’якшення наслідків російських атак. G7+ також надала підтримку шляхом екстреного фінансування, співпрацювала з міжнародними організаціями та закликала допомогти приватний сектор.

«Ми будемо продовжувати підтримку України, яка зосереджена на стабілізації енергетичної системи та підготовці до наступної зими», - йдеться у заяві.

Координаційна група з питань енергетики G7+ в Україні була створена в листопаді 2022 року за ініціативи Міністра енергетики України Германа Галущенка та підтримки партнерів для координації та мобілізації донорів у допомозі Україні, зокрема відновленні та захисті її енергетичної інфраструктури. Членами цієї групи є: Болгарія, Канада, Чехія, Естонія, Франція, Німеччина, Італія, Японія, Латвія, Литва, Польща, Норвегія, Румунія, Словаччина, Швеція, Україна, Велика Британія, Сполучені Штати та Європейський Союз, Секретаріат Енергетичного співтовариства, Група Світового банку, ЄБРР, ПРООН.

«Минулої зими, коли росія обстрілювала українську енергетичну інфраструктуру, наші партнери показали єдність, згуртованість і щире прагнення допомогти Україні. Завдяки цій підтримці, а також сміливості і професіоналізму українських енергетиків наша енергосистема вистояла. Вдячний усім учасникам Координаційної групи за вчасну і потужну підтримку, яка дозволила нам впоратися з викликами», - зазначив Герман Галущенко.

Міністр висловив сподівання, що і подальша співпраця сприятиме відновленню та реконструкції української енергосистеми.

G7+, зокрема, зобов’язується підтримувати цілі України у побудові більш сучасної, безпечної, децентралізованої та чистішої енергетичної системи, придатної для майбутнього Net Zero та більшої інтеграції з Європою.

Також наголошується на зобов’язанні посилити координацію дипломатичних зусиль групи G7+ у сфері розвитку та торгівлі, аби збільшити інвестиції на підтримку Енергетичної стратегії України до 2050 року, майбутнього Національного енергетичного та кліматичного плану та пріоритетів національного відновлення України.