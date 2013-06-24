Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою.

Глава держави подякував за всебічну допомогу від Японії, зокрема за підтримку української формули миру. Президент розповів про наступний раунд консультацій на рівні радників з питань національної безпеки, підготовку Глобального саміту миру та запросив Японію до участі в цих важливих заходах.

Володимир Зеленський високо оцінив Спільну декларацію G7 щодо безпекових гарантій для України, ухвалену під час японського головування у «Групі семи», повідомляє офіційне інтернет-представництво Президента.

«На часі укладення відповідних двосторонніх угод у межах цієї декларації. Ми готові розпочати переговорний процес із Японією якнайшвидше», — зазначив глава держави. Президент поінформував співрозмовника про зусилля, яких докладає Україна для продовження дії зернового коридору в Чорному морі, зокрема шляхом створення альтернативних маршрутів. Лідери обговорили підготовку Конференції з питань відновлення України, запланованої в Японії на початок наступного року.