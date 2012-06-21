«Видавництво Старого Лева» випустило книгу «Копаний м’яч. Коротка iсторiя украïнського футболу в Галичинi 1909–1944», автором якої став журналіст, блогер, фотограф і стендап-комік Денис Мандзюк.
За словами Дениса, писати книгу він вирішив через цікавість до історії Львова й Галичини загалом, до того ж, ніхто раніше не звертався до теми футбольного життя цих країв. «Якось у бібліотеці я випадково натрапив на підшивку спортивного часопису «Змаг», який виходив у Львові в 1937—1939 роках. Виявилося, що кожен народ мав свої футбольні команди, які регулярно грали між собою матчі. Я зосередився на українцях. Проте футбольні клуби, про які йдеться у книзі, дислокувалися і на території сучасної Польщі — в Перемишлі, скажімо», — поділився з Cultprostir автор.
Джерелом для створення книжки слугували спеціалізовані видання, зокрема «Спорт», «Спортові вісти», «Готові», та публікації зі спортивних рубрик у загальнополітичних газетах. Досліджуючи довоєнну пресу, Денис Мандзюк з’ясував, що у першій половині XX століття в Галичині було кілька футбольних ліг — польська і повністю автономна українська.
Справжнім відкриттям для автора стала спортивна мова тих часів: «Приміром, футбол називали «копаним м'ячем», команди — «дружинами», а на змагання казали «мистецтво».
Також Денис використав для написання «Копаного м’яча» спогади безпосередніх учасників описуваних подій та фотографії з їхніх приватних архівів. Крім того, книга ілюстрована старими афішами, печатками й карикатурами.