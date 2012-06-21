Сотні років тому, на території нинішньої Норвегії, проживали тисячі скандинавських мореплавців, які сьогодні відомі як вікінги. Їх погляди на світ і традиції сильно відрізнялися від культури інших народів – наприклад, вони не боялися смерті і вірили, що після смерті їхні душі потраплять у так звану Вальгаллу (житло бога Одіна), і вони будуть веселитися разом з богами.

Правителів, та інших поважних чоловіків, ховали і відправлялили в «небесний палац» на спеціальних похоронних човнах, які прикрашали мечами, сокирами і коштовностями. Саме такий корабель недавно знайшли шведські археологи – в ньому також були знайдені прекрасно збережені скелети вікінга і двох тварин.

Знайдених кораблів було два, однак дослідників зацікавив тільки один – разом з рештками корабля, вони знайшли добре збережені скелети вікінга, собаки і коня. Поруч з ними лежали меч, спис і щит – ймовірно, стародавні мореплавці думали, що ці предмети стануть в нагоді мертвому в Небесному Царстві. Також археологи знайшли жменьку цвяхів, які залишилися після спаленого корабля.

Подібні знахідки зазвичай зустрічаються в скандинавських країнах, але вони вкрай рідкісні. Це означає, що поховання з використанням кораблів призначалося тільки для особливо поважних воїнів, а прості люди не були гідні такої честі. В останній раз археологи розкопували похоронний корабель 50 років тому, а за всю історію їм вдалося знайти всього десяток таких кораблів.

Нова знахідка вважається унікальною, тому що вченим ще не вдавалося знайти настільки добре збережений кістяк вікінга. Щоб розкопати його, археологам знадобився цілий місяць. За їхніми розрахунками, під час поховання тіло людини було покладено в задню частину корабля, а принесені в жертву собака і кінь лежали в носовій частині.

Дослідникам дуже пощастило, що вони виявили тіла тільки зараз. Завдяки існуючим сьогодні технологіям, вони зможуть легко визначити вік вікінга і причину його смерті. Можливо, стародавній воїн загинув під час битви, але також є ймовірність того, що його погубила страшна хвороба. Археологи також сподіваються дізнатися біографічні дані про людину: де він народився, де проживав і чим займався.

Скелети чоловіка і тварин, швидше за все, відправлять на лабораторну експертизу. Решта ж знахідки, на кшталт меча, сокири і прикрас, стануть експонатами в Шведському історичному музеї в Стокгольмі.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»