В Одесу для участі в майбутніх навчаннях Sea Breeze-2017 прибули транспортні літаки і зайшло відразу три турецьких судна, у тому числі підводний човен.
Першим прибув турецький фрегат F241 Turgutreis, який пришвартувався біля 16-го причалу морвокзалу Одеси близько 11 години.
Другим зайшов підводний човен і став на 20-у причалі. До цього підводні човни заходили до Одеси майже10 років тому.
Третім зайшов великий десантний корабель NL 124, який пришвартувався поруч з фрегатом близько полудня.
Раніше, близько 8 ранку, в Практичну гавань зайшов румунський корвет «Контр-адмірал Хорію Мачелларіу».
Крім того, як пише видання, в одеському аеропорту приземлилися два борти країн НАТО.
Так, американський C-130J Геркулес привіз дюжину спеціалістів-водолазів.
Угорський C-17A Globemaster III доставив кілька десятків військовослужбовців інших спеціальностей і спорядження для навчань.
Приблизно через дві години транспортники повернулись на аеродроми вильоту.