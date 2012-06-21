У Туреччині побачив світ Коран українською мовою в перекладі голови центру ісламознавчих досліджень Національного університету «Острозька академія» Михайла Якубовича. Нова редакція Священного Письма мусульман вийшла одразу двома виданнями: великого формату (включно з арабським оригіналом), а також меншого, де представлено лише українською мовою текст та коментарі. Цікаво, що видання побачило світ у Діянеті — управлінні в справах релігій Турецької Республіки. Тобто в офіційній інституції, яка відповідає за релігійну політику країни.
Як повідомив автор перекладу, домовленості про друк досягли в Стамбулі в липні 2015-го під час перемовин із турецькими партнерами Острозької академії. Тож у 2016-му видання готували до друку: нова редакція містить деякі уточнення. До речі, вперше переклад Корану українською видали в Саудівській Аравії (2013) та у Києві (2015).
— Це видання Корану українською мовою — результат поглиблення відносин між Туреччиною та Україною. Ми бачимо тверду позицію турецької влади щодо Криму, спостерігаємо, як активно налагоджується співпраця в різних сферах. Не виняток й Острозька академія, куди торік завітали, зокрема, депутати парламенту Туреччини, — розповідає автор — кандидат історичних наук Михайло Якубович. — Може, хтось і вбачає у цьому міфічну ісламізацію, якою нас залякують. Та не забуваймо, що Туреччина — світська країна з умовно ліберальним баченням ісламу. Хочу, щоб цей переклад смислів Корану був визнаний не лише світськими науковцями, а й мусульманськими інституціями країн-лідерів ісламського світу — Саудівської Аравії та Туреччини.
Левову частку щойно виданих примірників турецька сторона планує відправити в Україну, де їх безкоштовно отримають усі охочі.