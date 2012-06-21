Урочиста церемонія складання Військової присяги стала окрасою минулих вихідних у Навчальному центрі Держприкордонслужби. Одночасно на вірність українському народові присягнуло понад півтори сотні прикордонників. Всі вони беруть участь у пілотному проекті «Нове обличчя кордону», який успішно триває у відомстві.
28 березня цього року в Державній прикордонній службі було розпочато масштабний набір кандидатів до реформованих підрозділів у межах пілотного проекту «Нове обличчя кордону», розповів директор департаменту персоналу Адміністрації Держприкордонслужби України Сергій Сердюк. «Впровадження цього проекту передбачає створення підрозділів нового формату, які забезпечать високий рівень довіри громадськості, викорінення будь-яких проявів корупції та запровадження високих стандартів діяльності, що відповідають європейським нормам, — зазначив фахівець. — Упевнений, що в цей складний для нашої держави період, крокуючи в ногу з часом, нова генерація прикордонників у повному обсязі виконає доручення Президента й уряду щодо реформування правоохоронної системи, завжди ставитиме професійні інтереси та інтереси держави вище від особистих».
Підбір кандидатів здійснювали в підрозділи Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» та Мостиського прикордонного загону. Охочі проходити службу в реформованих прикордонних підрозділах мали змогу подавати анкети для участі у відборі, які обробляла автоматизована електронна система без втручання посадових осіб прикордонного відомства. Для цього було розроблено відповідне програмне забезпечення. Партнерами нинішнього етапу проекту виступають Посольство США в Україні та Міжнародна організація з міграції, повідомляє Адміністрація Державної прикордонної служби України.
Кандидати, які подали заявки на участь у конкурсі, проходили тестування на рівень розвитку загальних здібностей, з англійської мови та особистих (психологічних) якостей, а також перевірку рівня фізичної підготовки й кваліфікаційну бесіду. В процесі відбору сформовано рейтинговий перелік кандидатів та розпочато процес підготовки прикордонників, які прийшли на службу за результатами вступної кампанії ІІ етапу проекту «Нове обличчя кордону».
Під час урочистостей в Навчальному центрі нагороджено й прикордонників, зокрема тих, які загинули на сході України, відзнакою Президента України «За участь в АТО». Відзнаку полеглих прикордонників отримали дружини героїв. Крім того, чимало волонтерів, підприємців і представників громадськості отримали відзнаку глави держави «За гуманітарну участь в АТО».
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»