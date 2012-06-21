Урочиста церемонія складання Військової присяги стала окрасою минулих вихідних у Навчальному центрі Держ­прикордонслужби. Одночасно на вірність українському народові присягнуло понад півтори сотні прикордонників. Всі вони беруть участь у пілотному проекті «Нове обличчя кордону», який успішно триває у відомстві.

28 березня цього року в Державній прикордонній службі було розпочато масштабний набір кандидатів до реформованих підрозділів у межах пілотного проекту «Нове обличчя кордону», розповів директор департаменту персоналу Адміністрації Держ­прикордонслужби України Сергій Сердюк. «Впровадження цього проекту передбачає створення підрозділів нового формату, які забезпечать високий рівень довіри громадськості, викорінення будь-яких проявів корупції та запровадження високих стандартів діяльності, що відповідають європейським нормам, — зазначив фахівець. — Упевнений, що в цей складний для нашої держави період, крокуючи в ногу з часом, нова генерація прикордонників у повному обсязі виконає доручення Президента й уряду щодо реформування правоохоронної системи, завжди ставитиме професійні інтереси та інтереси держави вище від особистих».

Підбір кандидатів здійснювали в підрозділи Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» та Мостиського прикордонного загону. Охочі проходити службу в реформованих прикордонних підрозділах мали змогу подавати анкети для участі у відборі, які обробляла автоматизована електронна система без втручання посадових осіб прикордонного відомства. Для цього було розроблено відповідне програмне забезпечення. Партнерами нинішнього етапу проекту виступають Посольство США в Україні та Міжнародна організація з міграції, повідомляє Адміністрація Державної прикордонної служби України.

Кандидати, які подали заявки на участь у конкурсі, проходили тестування на рівень розвитку загальних здібностей, з англійської мови та особистих (психологічних) якостей, а також перевірку рівня фізичної підготовки й кваліфікаційну бесіду. В процесі відбору сформовано рейтинговий перелік кандидатів та розпочато процес підготовки прикордонників, які прийшли на службу за результатами вступної кампанії ІІ етапу проекту «Нове обличчя кордону».

Під час урочистостей в Навчальному центрі нагороджено й прикордонників, зокрема тих, які загинули на сході України, відзнакою Президента України «За участь в АТО». Відзнаку полеглих прикордонників отримали дружини героїв. Крім того, чимало волонтерів, підприємців і представників громадськості отримали відзнаку глави держави «За гуманітарну участь в АТО». 

Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»