Під час візиту корейської делегації на чолі з міністром земельних ресурсів, інфраструктури і транспорту Вон Хі Рьоном до Києва у присутності Президента Володимира Зеленського Україна й Республіка Корея підписали угоду стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку і співробітництва (EDCF), яка сприятиме реалізації ключових проєктів повоєнної відбудови нашої держави. Із міністром та представниками корейського бізнесу зустрівся і Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Обговорено широкий спектр питань та шляхи поглиблення двосторонньої співпраці, зокрема конкретні напрями й проєкти відновлення, в яких досвід корейських компаній стане у пригоді.

«Наші пріоритети відбудови: енергетика, гуманітарне розмінування, відновлення житла і критичної інфраструктури, підтримка бізнесу», — зазначив Денис Шмигаль. Прем’єр-міністр України подякував корейському уряду за оперативну передачу техніки та спорядження для розмінування. Він також висловив вдячність за непохитну підтримку зокрема формули миру Президента України та резолюцій в Генеральній Асамблеї ООН.