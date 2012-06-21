Вчора Закарпатська обласна рада та облдержадміністрація влаштували урочисте засідання з нагод Дня журналіста. Кількаденне відтермінування офіційних заходів з відзначення професійного свята (він фіксується датою 6 червня) було зумовлене відрядженням одного з перших керівників за межі області.

Тож творці новин і аналітичних статей на радіо й телебаченні, у газетах та інтернет-ресурсах Закарпаття отримували заслужені нагороди за їхній внесок у розвиток рідного краю та України. Не залишилася осторонь і діяльність власного кореспондента газети «Урядовий кур'єр» у Закарпатській області Василя Бедзіра. З рук голови обласної ради Михайла Рівіса він отримав Почесну грамоту.

Василь БЕДЗІР (у центрі), голова Закарпатської обласної ради Михайло РІВІС (справа) та голова облдержадміністрації Геннадій МОСКАЛЬ під час вручення нагороди

«За оперативне та об'єктивне висвітлення діяльності Закарпатської обласної ради, органів місцевого самоврядування краю, плідну сумлінну працю та активну життєву позицію», — йдеться в тексті нагородного документа, підписаного головою облради Михайлом Рівісом.

Відзначення власного кореспондента «Урядового кур'єра» у Закарпатській області ВасиляБедзіра, який працює в газеті з 2010 року, нагородою обласної ради свідчить про те, що він відчутно впливає на «погоду» в місцевому медіа-просторі. Наш власкор намагається всебічно висвітлювати життя краю за Карпатами і, судячи з усього, йому це вдається. 