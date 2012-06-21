Вчора Закарпатська обласна рада та облдержадміністрація влаштували урочисте засідання з нагод Дня журналіста. Кількаденне відтермінування офіційних заходів з відзначення професійного свята (він фіксується датою 6 червня) було зумовлене відрядженням одного з перших керівників за межі області.
Тож творці новин і аналітичних статей на радіо й телебаченні, у газетах та інтернет-ресурсах Закарпаття отримували заслужені нагороди за їхній внесок у розвиток рідного краю та України. Не залишилася осторонь і діяльність власного кореспондента газети «Урядовий кур'єр» у Закарпатській області Василя Бедзіра. З рук голови обласної ради Михайла Рівіса він отримав Почесну грамоту.
«За оперативне та об'єктивне висвітлення діяльності Закарпатської обласної ради, органів місцевого самоврядування краю, плідну сумлінну працю та активну життєву позицію», — йдеться в тексті нагородного документа, підписаного головою облради Михайлом Рівісом.
Відзначення власного кореспондента «Урядового кур'єра» у Закарпатській області ВасиляБедзіра, який працює в газеті з 2010 року, нагородою обласної ради свідчить про те, що він відчутно впливає на «погоду» в місцевому медіа-просторі. Наш власкор намагається всебічно висвітлювати життя краю за Карпатами і, судячи з усього, йому це вдається.