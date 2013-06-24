Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль наказав помічникам розглянути питання про призупинення дії міжкорейської угоди щодо зниження військової напруженості від 2018 року, якщо Північна Корея знову порушить територіальну цілісність країни.

Про це повідомила офіційний представник Сеула, передає Укрінформ із посиланням на Yonhap.

«Президент Юн Сок Йоль доручив Управлінню національної безпеки розглянути питання про зупинення військової угоди від 19 вересня у разі, якщо Північна Корея здійснить чергову провокацію, порушивши нашу територію», - заявила журналістам старший секретар президента у справах преси Кім Ин Хе.

Зазначається, що зауваження лідера Південної Кореї пролунало після того, як п'ять північнокорейських безпілотників проникли в повітряний простір країни минулого тижня, що викликало серйозні питання щодо готовності Сеула до відбиття загрози.

У середу Юн був поінформований Управлінням національної безпеки президента, міністерством оборони, Об'єднаним комітетом начальників штабів та Агентством розвитку оборони про підготовку до протидії безпілотникам.

Президент також доручив міністру оборони Лі Чон Сопу створити спільний підрозділ безпілотників, якому доручено виконувати безліч місій, включаючи операції зі спостереження та розвідки, а також протягом року створити систему, що дозволяє масово виробляти невеликі безпілотники, які важко виявити, і розпочати її розробку.

Угода від 19 вересня, яка була підписана після саміту 2018 року між тогочасним президентом Південної Кореї Мун Чже Іном та північнокорейським лідером КНДРКім Чен Ином, закликає до припинення всієї ворожої військової діяльності між країнами.

Вона також включає плани щодо перетворення демілітаризованої зони на зону миру, розробки військових гарантій для активізації транскордонних обмінів та встановлення військових заходів зміцнення довіри.