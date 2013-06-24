Повномасштабна війна в Україні триває, а кількість українців, що змушені через неї покинути свої домівки, на жаль, збільшується. Нагадуємо, що для отримання багатьох соціальних послуг, державою створено прості і доступні цифрові сервіси. Скориставшись ними, можна отримати необхідні послуги у декілька кліків.

А саме:

отримати статус ВПО та подати заяву на виплату грошової допомоги на проживання можна у застосунку та на порталі Дія

За допомогою цих сервісів також можливо онлайн змінити адресу фактичного проживання ВПО або скасувати статус ВПО

Детальніше з відповідями на найбільш поширені питання щодо ВПО можна ознайомитись на сайті Мінсоцполітики за посиланням.

оформити пенсію дистанційно , за допомогою українці, які набули пенсійного віку, можуть, за допомогою веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для цього потрібно зайти на веб-портал та вибрати вкладку «Заява про призначення пенсії», ознайомитись з інформацією, яка з’явиться на екрані, і потім перейти за посиланням «Вхід». Увійти до особистого кабінету можна за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП). Повний алгоритм, як оформити пенсію онлайн, – на Фейсбук-сторінці Мінсоцполітики за посиланням.

оформити субсидію онлайн можна на сайті Міністерства соціальної політики України у рубриці «Е-Сервіси» (покрокова інструкція міститься за посиланням ). Також це можна зробити на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (інструкція тут ) або на порталі «Дія» , обравши у меню «Послуги» – послугу «Заява на субсидію».

допомогу при народженні дитини на одного з батьків або опікунів, з яким постійно проживає малюк, можна у відповідному оформити соціальнуна одного з батьків або опікунів, з яким постійно проживає малюк, можна у відповідному розділі «Допомога при народженні дитини» на веб-порталі Мінсоцполітики.

Зареєструвавшись у кабінеті електронних послуг Міністерства соціальної політики, необхідно буде заповнити онлайн-форму на отримання послуги та накласти електронний підпис. Заповнена заява автоматично відправляється до органів соціального захисту. Відвідувати їх самостійно не потрібно.

зареєструвати народження дитини та отримати свідоцтво про народження дитини , а також замовити інші державні послуги, потрібні для новонародженої дитини. сервіс «єМалятко» на порталі «Дія» дає можливість онлайн, а також замовити інші державні послуги, потрібні для новонародженої дитини.

Щоб замовити послугу, вам знадобиться номер медичного висновку або судового рішення про встановлення факту народження дитини.

Серед доступних на порталі послуг також:

реєстрація в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків (присвоєння дитині номеру платника податків);

внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального номера запису (УНЗР) в ньому та визначення належності новонародженої дитини до громадянства України;

призначення допомоги при народженні дитини;

призначення допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях;

реєстрація місця проживання новонародженої дитини;

внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться в центральній базі даних електронної системи охорони здоров’я;

виплата грошової компенсації за пакунок малюка;

оперативно подати заяву про забезпечення допоміжними засобами реабілітації (ДЗР) та обрати підприємство, яке його виробляє, можна в Електронному кабінеті особи з інвалідністю

Отримати доступ до електронного кабінету особи з інвалідністю та зареєструватися у ньому можна за посиланням https://ek-cbi.msp.gov.ua/ або на офіційному сайті Мінсоцполітики в розділі «Особам з інвалідністю».