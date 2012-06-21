Соціальна мережа Facebook створює функцію, яка дозволить користувачам оплачувати матеріали ЗМІ безпосередньо з мобільного додатку. Про це пише The Wall Street Journal, передає УНН.
За відомостями джерел видання, ця функція запрацює до кінця 2017 року.
На першому етапі планується ввести оплату для матеріалів, що публікуються через функцію Instant Articles. Цей додаток дозволяє ЗМІ публікувати матеріали безпосередньо на Facebook без посилання на їх сайти, що в свою чергу скорочує час завантаження на мобільних пристроях.
Також обговорюється форма оплати, в рамках якої користувачам буде доступна певна кількість матеріалів безкоштовно. Після вичерпання ліміту користувач отримує можливість внести грошові кошти.
ЗМІ закликали Facebook увести передплату на Instant Articles ще в травні 2015 року. Тоді керівництво Facebook відмовилася від цієї ідеї, оскільки «не хотіло будувати бар’єри між своїми користувачами і контентом».