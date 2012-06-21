Розумні, ефективні і швидкі – фермерські роботи або трактори без водія стали хітом на нещодавньому Міжнародному зеленому тижні у Берліні. За словами експертів, такі машини зараз користуються попитом на світовому ринку.
Одна з останніх інновацій – автоматизована система для життєдіяльності корів. Тут тварини не лише мають прихисток і захист від дощу, а і харчі. Система готує їжу сама, не забирає час на годування тварин у фермера.
Така хатка для корів коштує майже 10 тисяч євро і вже доступна для фермерів, яким вранці є що робити, крім того, як годувати свою живність.
«Перевага цієї системи у тому, що фермеру не треба носити відра з харчами. Не треба все постійно чистити і прибирати. У вас більше вільного часу, бо вам не треба думати про те, коли нагодувати тварин. Вам просто треба показати коровам як це працює і вони самі все роблять. Відповідно вам не треба вставати о шостій ранку, щоб їх нагодувати», – розповідає Біржіт Варнет з компанії URBAN.
А робот, якого назвали Juno, займається ще однією нудною справою – постійно підштовхує сіно до корів. Це не важка робота, і люди нею займалися впродовж століть, але знову ж таки вона забирає багато часу і зусиль, які можна витратити продуктивніше.
Фермери поки уважно вивчають новітні технології і не всі готові довірити свою роботу машинам: «Я займаюся фермерством вже 45 років. Я планую передати цю справу синові. Але у нас виникає конфлікт між тим, як я бачу свою справу, і як він збирається нею займатися. Він спокійно віддає частину своїх обов’язків техніці і не переймається цим, а ми, люди старшого покоління, критичніші до цих питань».