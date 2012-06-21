Король Саудівської Аравії Салман ібн Абдул-Азіз ібн Абдуррахман Аль Сауд наказав заарештувати принца за образливу поведінку з громадянами.
Про це повідомляє Al-Arabia.
Король видав негайний ордер на арешт принца Сауда бін Абдулазіза бін Мусаіда бін Сауд бін Абдулазіза Аль Сауда і на затримання всіх тих, хто з ним брав участь у жорстокому поводженні з громадянами.
Він наказав, щоб свідчення жертв, а також порушників були заслухані і записані для судового розгляду.
Принца не звільнять до тих пір, поки не буде випущена ісламська постанова.
У середу, 19 липня, в соцмережах з'явилося відео, на якому принц Сауд б'є і ображає людей.