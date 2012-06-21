Володаркою титулу міс Україна 2017 стала 18-річна Поліна Ткач з Києва.
Вона поїде від України на цьогорічний конкурс «Міс світу» в Китай, повідомляє ТСН.
Поліна Ткач навчається в Національному Авіаційному Університеті на спеціальності «Міжнародний бізнес».
Живе в Києві з батьками та сестрою. Її мама й тато – держслужбовці.
«Завжди намагалася бути різносторонньою людиною, тому тривалий час займалася спортивно-бальними танцями, живописом, відвідувала тренінги, захоплювалася катанням на лижах, жила творчим життям. Деякий час займалася фотографією, але зараз віддаю перевагу самій бути в кадрі», – поділилася своїми враженнями Поліна Ткач.
Міс України 2017 обирало журі до якого увійшли Юлія Айсіна, Ольга Внукова, Анна Варава, Володимир Горянський, Ольга Чепіль, Аліна Байкова, Олег Верняєв, Дмитро Комаров, Андре Тан. Ведучими конкурсу були Катерина Осадча та Юрій Горбунов.
Призовий фонд цьогорічного конкурсу склав 700 тисяч гривень.
У конкурсі брали участь дівчата віком від 17 до 24 років. У фінал вийшло 25 учасниць. Їх відібрали з 15 тисяч претенденток.