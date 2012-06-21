Капітан армії Канади Меган Куто стала першою жінкою в історії, яка очолила королівську варту біля Букінгемського палацу в Лондоні. Про це повідомляє The Guardian.
Капітан Куто очолила 40 солдат армії Канади під часу церемонії зміни вартових у понеділок. Перш ніж провести своїх солдат від казарм Веллінгтона до Букінгемського палацу, капітан Куто розповіла, що дуже зосереджена на своєму завданні. За церемонією спостерігали сотні туристів.
Канадський полк легкої піхоти принцеси Патриції на чолі з Куто було запрошено для відзначення 150-річчя з дня заснування Канади. Батальйон під керівництвом Куто охоронятиме королівські об'єкти до 3 липня.
Велика Британія до 2016 року забороняла жінкам брати участь в бойових діях, тому жінки-військовослужбовці не могли очолювати охорону Букінгемського палацу та інших королівських об'єктів.