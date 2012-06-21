У Колонній залі КМДА 15 червня відбудеться урочиста церемонія нагородження «Коронація слова —2017». Про це під час прес-конференції в Укрінформі повідомив співзасновник Міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» Юрій Логуш.
«Ми знесли всі бар’єри, бо до нас може кожен подати рукопис. Всі рукописи переглядаються, оцінюються, немає ніяких обмежень. Рукопис оцінюється анонімно і в першому раунді експерти читають і бачать тільки твір, і в другому раунді журі теж не знають імена письменників. Ніде у світі немає такого конкурсу, як є у нас», —сказав пан Логуш.
Заступник начальника управління інформаційної політики та комунікацій Департаменту суспільних комунікацій КМДА Віра Фамуляк-Зелінська повідомила, що вже завершено перший конкурс короткої прози «Як тебе не любити» про сучасний Київ і киян, організований Міжнародним літературним конкурсом «Коронація слова» за підтримки Департаменту суспільних комунікацій.
«У нас виникла ідея конкурсу короткої прози сучасної літератури про Київ. За цей час до Департаменту суспільних комунікацій надійшло понад 60 робіт», —розповіла вона.
За її словами, після оцінювання творів за п'ятибальною системою журі визначило переможців. Найбільше балів —38 —набрала Анастасія Піка за оповідання «Повернення Тетісу». Друге місце журі присудило Світлані Тарапаті, яка набрала 37 балів за оповідання «Майже ідеальний».
У рамках церемонії 15 червня відбудеться нагородження «Золотий письменник України», а також привітання переможців літературного конкурсу в номінаціях: «П'єси», «Кіносценарії», «Пісенна лірика», «Романи», «Дитяча номінація».