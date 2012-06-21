Літаючий автомобіль оснастять чотирма передніми тяговими пропелерами і трьома двигунами для маневрування, встановленими на пілонах у задній частині корпусу. Кабіна виглядатиме, як у пасажирського лайнера, двері нагадувати люк космічного корабля, а коліс не буде взагалі – замість них будуть дві опори, що схожі на лижі.
Так, за даними інформаційного агентства Associated Press (AP), виглядає концепт-автомобіль Vahana, розробку якого веде корпорація Airbus. Його перші випробування можуть початися вже в 2017 році.
Винахідники і підприємці в усьому світі, насамперед компанії, які володіють великими коштами, зокрема такі, як корпорація Airbus, змагаються за можливість стати першими розробниками повітряного судна, яке дозволить водіям і пасажирам літати над шосе, забитими автомобілями.
Деякі з концепт-карів, за даними AP, оснащені крилами, які можуть складатися на стоянках.
Більшість з них – це пристрої, здатні здійснювати вертикальний зліт, які схожі на гелікоптери.
У той же час, як відзначило AP, «немає гарантії того, що мрії про літаючі автомобілі стануть реальністю, так як на шляху до цієї мрії занадто багато перешкод». Одна з таких перепон – необхідність переконати регулюючі органи в тому, що літаючі автомобілі безпечні в експлуатації.