Центр корпоративного вивчення мов Golden Staff вже понад 20 років допомагає українським компаніям опановувати англійську мову та розширювати можливості на світовому ринку. А після новини про те, що англійська отримає в Україні статус мови міжнародного спілкування — є потреба вкотре наголосити на важливості та корпоративного навчання для команди.

Нагадуємо! 22 листопада 2023 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт у першому читанні й готує його до другого читання.

Що передбачає закон «Про застосування англійської мови в Україні»:

закріплення статусу англійської як мови міжнародного спілкування в Україні

значне розширення сфери застосування англійської мови в Україні

обовʼязково володіти англійською мають держслужбовці, офіцери ЗСУ та правоохоронних органів, прокурори, податківці, митники (йдеться про керівний склад)

оплату курсів з англійської через «єПідтримка»

мовні клуби, портал з безплатними заняттями й курсами англійської мови

Особи, які претендують на певний перелік посад, повинні будуть скласти іспит. Його можна буде складати повторно необмежену кількість разів, проте не частіше одного разу на чотири місяці. Іспит буде безплатний для громадян України.

Що ж, ми знову радимо українському бізнесу розвивати своїх співробітників, залишатися конкурентоспроможними та розширювати кордони для бізнесу.

Роль англійської мови в міжнародному спілкуванні та її значення для українських компаній

Доступ до міжнародних ринків

Багато інтернаціональних компаній та організацій використовують англійську як робочу мову. Знання цієї мови робить легше взаємодіяти з такими компаніями, вести бізнес-переговори та отримувати доступ до нових ринків.

Глобальна конкурентоспроможність

В сучасному світі, де бізнес та технології стають все більше глобальними, знання англійської мови стає ключовим фактором конкурентоспроможності як для компаній, так і для фахівців.

Залучення міжнародних інвестицій

Міжнародні інвестори часто вибирають співпрацю з компаніями, які можуть ефективно комунікувати англійською мовою. Знання цієї мови може стати важливим чинником для залучення інвестицій у ваш бізнес.

Англійська мова стала не тільки інструментом спілкування, а й ключовим фактором у кар'єрному розвитку українських фахівців. Її володіння відкриває нові можливості, допомагає розвивати бізнес та сприяє інтеграції у світову спільноту. Тому навчання англійської має стати пріоритетом для кожного, хто прагне досягти успіху у сучасному світі.⠀