Росія зайняла 135-е місце з 180 в індексі сприйняття корупції Transparency International, поділивши цей рядок з Парагваєм і Киргизією. Набрала 29 балів зі 100 можливих.
Таку ж кількість балів набрали Гондурас, Домініканська Республіка, Киргизія, Лаос, Мексика, Папуа – Нова Гвінея і Парагвай. Про це свідчить оприлюднене організацією дослідження. Відзначається, що вже третій рік поспіль РФ набирає в індексі 29 балів. І в той же час погіршився стан країни в рейтингу: за підсумками 2015 року його займала 119-у сходинку, а за підсумками 2016 року – 131-у.
Відомо, що лідери і аутсайдери індексу останні кілька років залишаються незмінними: перші місця займають Нова Зеландія (89 балів), Данія (88 балів), Фінляндія, Норвегія і Швейцарія (по 85 балів). Замикають рейтинг Південний Судан (12 балів) і Сомалі (9 балів).