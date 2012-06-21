Понад 1700 поліцейських і близько 500 військових прокурорів провели 454 обшуки у 15 областях України. Відбулося одночасне затримання певних осіб для доставки в суд для обрання запобіжного заходу. Так масштабну антикорупційну спецоперацію силовиків прокоментували на брифінгу очільник МВС Арсен Аваков і головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
Спецоперація стосується корупційних злочинів оточення екс-президента Віктора Януковича. Вона стала найбільшою антикорупційною спецоперацією, яка проходить у масштабах країни. «Внаслідок функціонування податкових майданчиків злочинна організація Януковича і Клименка змогла збагатитися за рахунок платників податків на доведену слідством суму майже 97 мільярдів гривень», — цитує УНІАН слова Анатолія Матіоса.
Розгляд справ затриманих по суті клопотань про обрання запобіжного заходу розглядає Печерський районний суд Києва.