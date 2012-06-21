Словник сучасної української мови та сленгу «Мислово» визнав слово «корупція» словом 2016 року, повідомляє Радіо Свобода.
У редакції словника пояснили такий вибір тим, що головною внутрішньою проблемою України, яку згадували упродовж минулого року в різних контекстах, є корупція.
Два інші слова-відкриття 2016 року — «офшор» та «е-декларація» — також є складовими ширшого семантичного поля корупції, які упродовж року підігрівали інтерес до цієї теми.
Серед інших важливих слів минулого року редакція «Мислова» виокремила «банкопад», «безвіз», «брекзит» і лексичну пару «зрада/перемога». Словник «Мислово» обирає слово року вчетверте. Словом 2015 року було «блокада», а 2014-го — «кіборги» у значенні «захисники донецького аеропорту».
Онлайн-словник — інтерактивний проект з розвитку сучасної української мови та сленгу, визначення до якого пишуть звичайні користувачі. Основні критерії вибору — популярність слова та його соціальна значущість.
Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»