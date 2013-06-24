Кабінет Міністрів розподілив 8,3 млрд грн з резерву коштів, передбачених на 2026 рік для сектору безпеки і оборони. Фінансування отримають СБУ, ГУР Міноборони, Служба зовнішньої розвідки, Управління державної охорони та Держспецзв’язку. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Кошти буде спрямовано на оборонні й безпекові потреби, грошове забезпечення військовослужбовців, посилення матеріально­технічної бази та розвідувальних спроможностей, — зазначила очільниця уряду. — Послідовно зміцнюємо можливості Сил безпеки і оборони, щоб вони мали все необхідне для захисту України та ефективної відповіді на російський терор», — повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.