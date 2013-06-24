Змінами до Бюджетного кодексу було ухвалено перерозподіл військового ПДФО, кошти від якого (96,3 мільярда гривень) 2024 року буде спрямовано на оборону держави до спеціального фонду держбюджету.

45% (понад 43 мільярди гривень) піде на виробництво та закупівлю спецтехніки і обладнання для військових (безпілотники, морські дрони) Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації. Цей ресурс наступного року буде спрямовано на вже чинну програму, яка почала функціонувати в березні 2023 року і передбачає закупівлю військової техніки та іншого обладнання для всіх складових сектору безпеки і оборони.

45% (понад 43 мільярди) призначено Мінстратегпрому для виконання програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, впровадження нових технологій та виготовлення продукції оборонного призначення. 10% (майже 10 мільярдів гривень) спрямують державним органам, які належать до сектору безпеки і оборони, для посилення матеріально-технічного забезпечення шляхом автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно до сплаченого ПДФО, повідомляє Мінфін.