Найощадливішими комунальними установами Запорізької області, що показали найбільшу економію бюджетних коштів у червні, стали Мелітопольська загальноосвітня школа-інтернат «Гармонія», Чернігівський психоневрологічний інтернат, Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Світанок», СТМО «Психіатрія» та Новомиколаївська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат «Паросток».
— Наша обласна рада ставить масштабні завдання для ефективного використання бюджетних коштів насамперед за рахунок проведення електронних аукціонів на майданчиках ProZorro, — зазначив перший заступник голови Запорізької облради Єгор Семенков. — Не знижуючи якості товарів і послуг, які закуповують для потреб комунальних закладів і установ, робимо закупівлі ефективнішими, унеможливлюючи корупційну складову. Так облрада та її структурні підрозділи заощаджують гроші громади.
Запорізька облрада однією з перших запровадила систему ProZorro й надалі оптимізує витрати. «Робота, спрямована на підвищення рівня відкритості торгів і залучення ефективних партнерів комунальних підприємств, установ, триватиме й надалі», — запевнив голова Запорізької облради Григорій Самардак.
Запорізький обласний протитуберкульозний диспансер, який за власною ініціативою першим став застосовувати систему ProZorro ще до офіційного старту системи, зекономив за цей час майже 1,2 мільйона гривень, обласні клінічна та клінічна психіатрична лікарні — по 1,6 мільйона. Саме ці підприємства входять до трійки лідерів за сумами заощаджених коштів.
— Система ProZorro демонструє ефективність, дає змогу проводити закупівлі за бюджетні кошти відкрито, чесно, раціонально, — продовжує тему Григорій Самардак. — Головне, що кожна зекономлена копійка — додаткова можливість розвитку підприємств і комунальних установ, які фінансують за рахунок облбюджету.
На думку голови обласної ради, не всі підприємства належно виконують рішення облради, яке стосується прямих угод на суми понад 30 тисяч гривень. Деякі заклади нехтують звітами про застосування системи електронних торгів. Таких порушень, на жаль, чимало, і обласна влада використовуватиме всі належні важелі впливу аж до пропозицій звільнити з посад керівників-порушників.