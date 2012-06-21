На Херсонщині органи влади підтримали ініціативу регіонального управління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву щодо належного рівня фінансування з місцевих бюджетів у 2017 році заходів чинних місцевих житлових програм. Попри нестачу державного фінансування, органи виконавчої влади спільно з депутатами різних рівнів прийняли таке рішення під час опрацювання місцевих бюджетів на цей рік.
Пріоритетне право забезпечення житлом у межах програм надано сім’ям учасників АТО, інвалідам війни, військовослужбовцям та іншим пільговим верствам населення. Першими кроками в цьому стало те, що в обласному та Херсонському міському бюджетах на 2017 рік передбачено кошти на надання пільгових молодіжних кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у сумі півтора мільйона та 600 тисяч гривень відповідно.
Наступним кроком стало збільшення обсягів фінансування місцевих житлових програм та доведення їх до рівня, передбаченого програмами. У лютому-березні 2017-го за рахунок перерозподілу вільних залишків бюджетних коштів 2016 року передбачено 4,77 мільйона гривень на обласну програму молодіжного житлового кредитування та півмільйона на «Доступне житло». Ці питання вирішать на сесіях обласної та Херсонської міської рад.
Тож у 2017 році Херсонщина не буде в аутсайдерах у розв’язанні житлових проблем насамперед сімей учасників АТО, інвалідів війни та інших пільгових категорій громадян у межах чинних місцевих житлових програм.