Виставку театральних художників Наталки та Сергія Ридванецьких «Сценографія. Театральний костюм» відкрито в Черкаському музеї Кобзаря. Тут можна зблизька роздивитися, як майстри сценографії допомагають акторам створити цілісні образи героїв. Автори виставки захоплюють роботами поціновувачів сценічного мистецтва. Подружжя художників з Черкаського драматичного театру творить разом і співпрацює з 16 театрами України.
На виставці можна простежити шлях від художнього ескізу до готового виробу, оглянути макети сценічного оформлення, численні світлини. Серед іншого костюми з вистави «Назар Стодоля», де в історично правдивому художньому вирішенні розгортається святкове дійство.
Автори експозиції шкодували, що не все зроблене вдалося зберегти, адже частину робіт було пошкоджено під час пожежі, наслідки якої ліквідовують і нині. Однак виставка засвідчила велику творчу енергію театрального подружжя, його невичерпну креативність, яка виявляється у сценічному оформленні вистав на гоголівську тематику.
Автори цікаві передовсім інтелігентністю, витонченістю і душевною добротою.