У Запорізькій області до початку нового опалювального сезону планують реконструювати котельні на рідкому паливі у Любицькому, Орловському, Чернігівському психоневрологічних інтернатах та Таврійському будинку інвалідів.
Так, Чернігівський інтернат планує залучити кошти інвестора ТОВ «ЕНЕРГОТЕХ», який пропонує провести реконструкцію котельні за свій рахунок. Котельні на рідкому паливі Таврійського будинку інвалідів планують перевести на твердопаливні котли за кошти німецької організації співробітництва GIZ. Переведено на автономне опалення три модульні газові котельні Веселівського, Любомирівського психоневрологічних інтернатів та Запорізького дитячого будинку-інтернату.
«До початку нового опалювального сезону залишилося півтора місяця»,– говорить заступник голови Запорізької ОДА Віктор Скобліков. – Питання потребує швидкого вирішення. Для цього необхідно консолідувати всі зусилля та визначити підходи у розв’язанні проблем у комунальних установах, де перебувають соціально вразливі категорії населення.