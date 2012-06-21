Сільськогосподарські відходи, зокрема соняшник та солому, можна використовувати для одержання електроенергії. У Черкасах представили проект Програми розвитку ООН та Глобального екологічного фонду «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні».
— Наш проект, який фінансує Глобальний екологічний фонд, передбачає збереження вичерпних природних ресурсів шляхом заміни їх на біологічно чисті джерела енергії — відходи сільськогосподарської діяльності та вирощування енергетичних рослин, — розповів координатор проекту в регіонах Олександр Ігнатенко. — Для України його втілення — це збільшення енергетичної незалежності. На Черкащині ми вже реалізували один пілотний проект — встановили в Уманському районі котельню, яка працює на соломі. Нині презентуємо регіональну програму, орієнтовану саме на Черкащину.
Під час розроблення регіональної програми ставили за мету дослідити можливий потенціал, який існує в області, приблизні площі земель для вирощування енергетичних видів дерев, розрахували орієнтовну вартість упровадження програми та її результати. Після її затвердження на обласному рівні Глобальний екологічний фонд у межах проекту надаватиме фінансову підтримку на впровадження мікропроектних пропозицій із використанням біоенергетичних технологій у містах області.
— Енергозбереження та енергоефективність виходять на принципово новий рівень, — зауважив заступник очільника області Ярослав Березань. — Нині на часі максимальне використання всіх тих ресурсів, якими володіємо. Багато підприємств, особливо сільськогосподарських, уже самостійно переробляють свої відходи, солому чи соняшник. Але ця практика, на жаль, поодинока та безсистемна. Тож і очікуваного ефекту підприємствам не дає. Втілення біоенергетичних проектів на теренах Черкащини для нас перспективне.
Основний наголос у проекті роблять на муніципальному тепло- та гарячому водопостачанні на основі використання сільськогосподарської біомаси. Мета проекту — створення сприятливого правового, нормативного і ринкового середовища розбудови інституційної, адміністративної та технічної спроможності задля використання потенціалу сільськогосподарської біомаси країни для муніципального тепло- та гарячого водопостачання, що дасть змогу зменшити обсяг викидів парникових газів. Проект передбачає виконання пілотних мікропроектів.
Черкащина — серед пілотних областей, де в межах цього проекту розробляють регіональну програму використання біоенергетичних технологій на 2016—2020 роки. До переліку відібраних регіонів України, де планують видобувати біоенергію, також увійшли Київщина, Закарпаття, Волинь, Житомирщина, Дніпропетровщина та Полтавщина.