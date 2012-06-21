У селі Ворошилівка, що в Тиврівському районі на Він ниччині (яке, за легендою, заснували козаки), відбулося обласне мистецьке свято «Пісенні крила сивої зозулі». Щороку сюди приїжджають справжні поціновувачі хорового мистецтва, аби віддати шану композиторові і поетові-перекладачу Петрові Ніщинському. Цього року виповнилося 185 років з дня його народження. Мистецьке свято відкрив Вінницький міський академічний муніципальний камерний хор «Вінниця», учасники заходу  розповіли про життя видатного земляка.

«Вінниччина — колиска багатьох видатних творців мистецтва та культури, відомих не лише в Україні, а й у всьому світі. Проведення фестивалів сприяє популяризації та збереженню високого мистецтва, поверненню до витоків культури», — зазначив у вітальному слові перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Гижко. Він також привітав ворошилівчан із 565-річчям заснування села і  побажав радості, добробуту та  миру.

Присутнім подарували насолоду знані  виконавці. Зокрема народний аматорський  хоровий колективи «Вінок Поділля» з Іллінецького району, колективи Шаргородського районного будинку культури, Гніванської музичної школи, хоровий  колектив Вінницького училища культури і мистецтв імені Миколи Леонтовича. Учасникам свята вручили дипломи і  пригостили запашним короваєм. 