У селі Ворошилівка, що в Тиврівському районі на Він ниччині (яке, за легендою, заснували козаки), відбулося обласне мистецьке свято «Пісенні крила сивої зозулі». Щороку сюди приїжджають справжні поціновувачі хорового мистецтва, аби віддати шану композиторові і поетові-перекладачу Петрові Ніщинському. Цього року виповнилося 185 років з дня його народження. Мистецьке свято відкрив Вінницький міський академічний муніципальний камерний хор «Вінниця», учасники заходу розповіли про життя видатного земляка.
«Вінниччина — колиска багатьох видатних творців мистецтва та культури, відомих не лише в Україні, а й у всьому світі. Проведення фестивалів сприяє популяризації та збереженню високого мистецтва, поверненню до витоків культури», — зазначив у вітальному слові перший заступник голови облдержадміністрації Андрій Гижко. Він також привітав ворошилівчан із 565-річчям заснування села і побажав радості, добробуту та миру.
Присутнім подарували насолоду знані виконавці. Зокрема народний аматорський хоровий колективи «Вінок Поділля» з Іллінецького району, колективи Шаргородського районного будинку культури, Гніванської музичної школи, хоровий колектив Вінницького училища культури і мистецтв імені Миколи Леонтовича. Учасникам свята вручили дипломи і пригостили запашним короваєм.