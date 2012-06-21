Російський «Левада-центр» повідомляє, що кількість росіян, які називають Україну ворогом, досягло максимуму за весь час досліджень. Так вважають 50% опитаних цього року проти 37% у 2015 році, 48% – у 2016 році, повідомляє «Радіо Свобода».
Згідно з даними останнього опитування «Левада-центру», які публікують 5 червня російські ЗМІ, лідером списку «вороже налаштованих країн» залишаються США. Ворогом їх вважають близько 70% росіян, проте цей показник знизився за останні роки.
Число респондентів, які вважають ворожими Німеччину, Латвію і Литву, виявилося однаковим – 24%. При цьому близько половини опитаних громадян Росії впевнені, що Москва перебуває в міжнародній ізоляції, приблизно стільки ж вважають зворотне.
Туреччина, яка в 2016 році була в списку «ворогів» на третьому місці, опустилася на 11-е місце.
Головним друзями росіяни назвали Білорусь, Китай, Казахстан, Сирію й Індію.