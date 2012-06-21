Понад 58% українців мають зайву вагу і 37% намагаються схуднути. Про це повідомила маркетингова компанія Nielsen.
«Для порівняння, в країнах Азії, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від зайвої ваги потерпають 29% населення, 46% вважають, що у них є зайва вага, а 54% намагаються скинути зайві кілограми», – зазначили в прес-релізі.
У компанії також зазначили, що 75% українських споживачів уважно читають склад продукту, 73% готові платити більше за продукти харчування та напої, якщо виробники надають достовірні відомості про свій товар, а 37% намагаються схуднути. При цьому 76% осіб роблять спроби схуднути, вдаються до дієт.