З відновленням інфраструктурних об’єктів Донбасу ознайомилися Уповноважений Президента з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко, міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш і депутат Верховної Ради Марія Іонова разом із головою Луганської обласної державної адміністрації Юрієм Гарбузом.
Столичні гості оглянули ремонт саме тих споруд, де роботи профінансовано за рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених пунктів області, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Робоча поїздка зачепила дві області. Про свої враження від Луганщини Ірина Геращенко заявила, що «ми побачили багато позитиву». Але наголосила, що «бачили за ці два дні дуже маленький відсоток».
«Як, до речі, ми обирали ці об’єкти? Насамперед виходили з того, що намагалися побачити такі, що вже будують, де відбулися тендери, де ведуть роботи. Десь на дуже високому рівні, десь є питання. Тепер залишається все це проаналізувати й зрозуміти, де потрібно допомогти місцевій владі, де вказати на якісь позиції. Кожен об’єкт — це буде обличчя саме місцевої влади», — підкреслила Ірина Геращенко під час прес-конференції у Сєверодонецьку.
І за результатами візиту на Донбас додала на своїй сторінці в мережі Фейсбук:
«Докладніше моніторити кожну копійку витрачених державою грошей вже за кілька днів буде спеціальна урядова комісія, яка отримає і наші попередні висновки, і результати та бачення. Вже є відповідне рішення уряду про створення такої комісії».
Нагадаємо, в 2016 році Верховна Рада перерозподілила майже 4 мільярди гривень, які спрямувала на відновлення інфраструктурних і соціальних об’єктів у Донецькій (майже 3 мільярди) і Луганській (мільярд) областях. Перелік об’єктів затверджував бюджетний комітет парламенту за пропозиціями регіональної влади і депутатів, які надали свої ідеї.
Гості в Сєверодонецьку відзначили високий рівень оснащення нещодавно відбудованої обласної дитячої лікарні, а також висловили надію, що будівля обласного академічного українського музично-драматичного театру після реконструкції стане справжньою архітектурною перлиною Луганщини.
Вони також відвідали в Кремінній Луганський обласний ліцей-інтернат із посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії», у Лисичанську — Луганську обласну дитячу клінічну лікарню, у Сєверодонецьку — Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр та Луганський окружний адміністративний суд.